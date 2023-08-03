جلسة حكومية "خاصة" في هذا التاريخ!

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اعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء في السراي الحكومي، بان "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قرر عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في 17 من الجاري وعلى رأس جدول اعمالها البحث في تحديات العام الدراسي والجامعي في ما يخص المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، وبند آخر يتعلق بصيانة الطرق وتنظيفها".