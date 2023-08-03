جلسة حكومية "خاصة" في هذا التاريخ!

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اعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء في السراي الحكومي، بان "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قرر عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في 17 من الجاري وعلى رأس جدول اعمالها البحث في تحديات العام الدراسي والجامعي في ما يخص المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، وبند آخر يتعلق بصيانة الطرق وتنظيفها".
واعلن مكاري بانه "تقرر تكليف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام باجراء كل ما يلزم لشراء كمية القمح وفقاً لقرض متفق عليه مع البنك الدولي، كما وافق مجلس الوزراء على عرض وزير الاتصالات وتعديل تعرفة رسوم بعض الخدمات الهاتفية".