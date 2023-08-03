مارون: إرادة الحياة لدى اللبنانيين الامل المتبقي للنهوض والاستمرار

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رأى النائب شربل مارون أن ” ارادة الحياة لدى اللبنانيين تبقى الامل المتبقي للنهوض والاستمرار ، رغم قسوة العوامل النفسية والضغوط الاقتصادية التي كبلت الشعب اللبناني بالهم الحياتي اليومي والخوف على المستقبل”.

كلام مارون جاء خلال رعايته فعاليات مهرجان البحيرة الثاني الذي اقيم على ضفاف بحيرة القرعون ، في حضور وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، ولفت الى “مشاركة ما يزيد عن 9000مواطن من مختلف المناطق اللبنانية على مدى ثلاثة ايام ما خلق دينامية اقتصادية نشطة في المنطقة سواء في المؤسسات السياحية، او على صعيد الحركة التجارية”، واكد ان “الجهود ستنصب في المرحلة القادمة الى الافادة من الطبيعة الساحرة في البقاع الغربي ، وما تضفيه بحيرة القرعون من جمالية على المشهد الطبيعي من خلال اعداد برامج سياحية مستدامة صيفا وشتاء الى البقاع الغربي ، بحيث تتحول الى مقصد للرواد من لبنانيين وعرب واجانب نظرا لميزاتها التي تختزن كل عناصر الجذب السياحي ما يسهم في تنشيط المؤسسات السياحية ومعها توفير فرص العمل لابناء المنطقة”.

وأشار الى ان ” مثل هذا النشاط سينتقل الى راشيا للافادة القصوى من المخزون الثقافي الروحي لجبل حرمون بالتعاون هيئات المجتمع المدني وفاعليات المنطقة”.

وختم داعيا الى “رفع الضرر عن مجرى نهر الليطاني ومنع التعديات التي الحقت الأذى البيئي بكل ما هو حي في المنطقة، وساهمت الى حد كبير بضرب السياحة في هذه البقعة الجميلة من لبنان”.