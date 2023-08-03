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"الأحادية دمرت كل شيء"... الوزير باسيل: التيار الوطني الحر هو مدرسة بالوطنية

3
AUGUST
2023
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أشار رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في كلمة القاها خلال افتتاح بيت الشباب في الشوف الى أن "المميز أن هذا البيت يفتتح في منطقة احتضنتنا ونحن بدورنا نستطيع احتضانها واحتضان اللبنانيين بأفكارنا وهذا كله حصل بالمجهود الذي قام به النائب غسان عطالله"، شارحا أن "لا سبب ليقوم التيار بمعاداة أي من اللبنانيين بسبب انتمائه او بفكره لأننا نتقبل افكار الجميع ويمكن ان نتخاصم مع الناس بسبب ممارساتهم وأفعالهم وليس بسبب الطائفة او الحزب او تفكيرهم".
وشدد  باسيل على أهمية التنوع في صفوف الشباب كذلك هناك تنوع داخل التيار كما التنوع الموجود في لبنان، لافتا الى أن الأحادية دمرت كل شيء بالثقافة والسياسة وغيره واذا لم نكن متنوعين لا نستطيع العيش مع بعضنا باختلافاتنا ويجب على شباب التيار التمتع بالفكر الواسع والانفتاح.
واضاف: "جيل الشباب يتمتع بالاندفاع وعلينا ان فتح الافاق لهم ولكن عليهم الادراك ان هناك أشخاص عملوا منذ عشرات السنين ولا احد يستطيع التنكر للماضي وللتاريخ"، لافتا الى أن "لا يجب ان يعيش الانسان في الماضي ولكن لا يجوز أن لا يدرك تاريخه ليبني المستقبل"، وتوجه الى الشباب الحاضرين قائلا "يجب ان تعرفوا ان للتيار تاريخ وسقط لنا شهداء لنبقى موجودين في البلد وهناك من ناضلوا لنصل الى ما وصلنا اليه ويجب ان تستمعوا الى هؤلاء لنستطيع ان نسلمكم المسؤولية التي تتضمن تضحية كبيرة تتعلق بالوطن".
وختم قائلا "التيار الوطني الحر هو مدرسة بالوطنية ونستطيع التعلم منها يومياً ليس فقط من تاريخها بل عندما نرى محبة الناس لها، نتعلم منها عندما نرى كيف بشعب وبلد صغيرين نستطيع ان نشع في العالم بأسره".
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