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اجراء إلامتحانات الخطية للترفّع إلى الجدول العام في نقابة المحامين في طرابلس

3
AUGUST
2023
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جرت اليوم إمتحانات الترفّع إلى الجدول العام في نقابة المحامين في طرابلس، في قاعة ورش العمل في النقابة ، في حضور أعضاء مجلس النقابة : منير الحسيني، محمود هرموش، مروان ضاهر وباسكال أيوب، مدير مركز التدرج والتدريب في النقابة طوني تاجر، واعضاء الهيئة الإدارية للمركز الأساتذة: الدكتور جورج احمر، زهرة الجسر وفراس الشيخ، رئيسة الديوان رنا الشهال، اضافة الى موظفي النقابة.

وسُلمت المسابقات مغلقة قبيل البدء بالإمتحان مباشرة الى أمين سر المجلس منير الحسيني، حيث تم فتحها وتوقيعها.

والقى تاجر كلمةً تمنى فيها للممتحنين بإسم مركز التدرّج والتدريب في نقابة المحامين في طرابلس كلّ النجاح والتوفيق، كما تمنى عليهم التزام الهدوء والإنضباط وعدم حصول أيّ نوعٍ من الفوضى. ثم شرح مسار سير الإمتحان.

وألقى الحسيني كلمةً تمنى فيها بإسم النقيبة ماري تيريز القوال والمجلس التوفيق للجميع، ليتم بعدها توزيع المسابقة الأولى في القانون المدني عند الساعة 9 والنصف صباحاً، وبعدها مسابقة اصول المحاكمات الجزائية.

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