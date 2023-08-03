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جديد لجنة تقصي الحقائق في مسبح الرئيس اميل لحود: "جلسات ستستمر اسبوعيا للاستماع للمعنيين"

3
AUGUST
2023
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اجتمعت لجنة تقصي الحقائق في مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب الأعضاء: ينال الصلح ورائد برو ووضاح الصادق وبيار بو عاصي. واستعمت اللجنة الى المدير العام السابق لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي الذي شغل منصبه بين عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٢٣. اطلع خيامي اللجنة على تعاطيه بالملف من بدايته مذ كان بيد الوزارة قبل ان ينتقل الى مجلس الانماء والاعمار عام ٢٠٠٦، ووضع خيامي بين ايدي اعضاء اللجنة كل المعطيات والمعلومات التي لديه.
واعلن ابي رميا بعد الاجتماع ان الجلسات ستستمر اسبوعيا للاستماع للمعنيين حتى وضع التقرير النهائي وهي الآن في المرحلة الاولى حيث يتم الاستماع الى المعنيين في وزارة الشباب والرياضة في الفترة التي كان فيها الملف تحت ادارتها اي بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٦ وسيتم الاستماع في الجلسات المقبلة الى المعنيين في الوزارة من بينهم الوزير آلان طابوريان ومدراء وموظفين واكبوا الملف اضافة الى الشركات الخاصة التي التزمت المشروع لتنتقل الى المرحلة الثانية عندما اصبح الملف بيد مجلس الإنماء والإعمار.

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