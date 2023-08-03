living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"حراك المتعاقدين" ولجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي: لمحاسبة المسؤولين في وزارة التربية عن ملف بدل النقل

3
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طالب "حراك المتعاقدين" ولجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي في بيان، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، بـ"محاسبة المسؤولين داخل وزارة التربية عن ملف بدل النقل الذي أرسل إلى وزارة المالية مكللًا بالأخطاء وكأن الأمر مقصود. ويؤسفنا القول انه لدى مراجعتنا وزارة المالية نهار الأربعاء، أيضا أكدوا لنا أن جداول بدل النقل للمتعاقدين الثانوي والأساسي المرسلة من وزارة التربية إلى المالية، تضمنت الكثير من الأخطاء في أسماء الأساتذة وأرقامهم المالية. لذا تم إعادتها إلى وزارة التربية لإعادة تصحيحها. ونحن بدورنا نطالب وزير التربية بفتح تحقيق في ذلك بأسرع وقت ممكن، لأن المتعاقدين وعائلاتهم ومعاناتهم ليسوا ألعوبة بأيدي أي موظف لا يقوم بواجباته التي يقبض على أساسها راتبه، وإذا لم يحاسب هؤلاء فسنفتح ملفات أين يذهبوا خارج الوزارة".

اضاف البيان: "يرد علينا أحد الموظفين في التربية بأن معاملة بدل النقل لا تزال في المالية. ونقول له طالما معاملة بدل النقل لا تزال داخل أروقة وزارة المالية، فلم "ترجع" إلى وزارة التربية. لماذا إذًا لم تصرف آخر شهر تموز مع المستحقات والرواتب؟".

من جهة اخرى، هنأ البيان، "طلاب لبنان الناجحون والمتفوقون"، معتبرا انهم "ألابطال الذين لم يخضعوا للظروف والفقر والاضرابات وثابروا حتى النجاح"، ودعا وزير التربية إلى "الاستفادة من عطلة الصيف لتأمين فوري وسريع للمبالغ المالية المتوجبة لانطلاقة عام دراسي جديد وعدم الاكتفاء بالشكوى والتذمر والبيانات".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   