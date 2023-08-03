"حراك المتعاقدين" ولجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي: لمحاسبة المسؤولين في وزارة التربية عن ملف بدل النقل

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طالب "حراك المتعاقدين" ولجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي في بيان، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، بـ"محاسبة المسؤولين داخل وزارة التربية عن ملف بدل النقل الذي أرسل إلى وزارة المالية مكللًا بالأخطاء وكأن الأمر مقصود. ويؤسفنا القول انه لدى مراجعتنا وزارة المالية نهار الأربعاء، أيضا أكدوا لنا أن جداول بدل النقل للمتعاقدين الثانوي والأساسي المرسلة من وزارة التربية إلى المالية، تضمنت الكثير من الأخطاء في أسماء الأساتذة وأرقامهم المالية. لذا تم إعادتها إلى وزارة التربية لإعادة تصحيحها. ونحن بدورنا نطالب وزير التربية بفتح تحقيق في ذلك بأسرع وقت ممكن، لأن المتعاقدين وعائلاتهم ومعاناتهم ليسوا ألعوبة بأيدي أي موظف لا يقوم بواجباته التي يقبض على أساسها راتبه، وإذا لم يحاسب هؤلاء فسنفتح ملفات أين يذهبوا خارج الوزارة".

اضاف البيان: "يرد علينا أحد الموظفين في التربية بأن معاملة بدل النقل لا تزال في المالية. ونقول له طالما معاملة بدل النقل لا تزال داخل أروقة وزارة المالية، فلم "ترجع" إلى وزارة التربية. لماذا إذًا لم تصرف آخر شهر تموز مع المستحقات والرواتب؟".

من جهة اخرى، هنأ البيان، "طلاب لبنان الناجحون والمتفوقون"، معتبرا انهم "ألابطال الذين لم يخضعوا للظروف والفقر والاضرابات وثابروا حتى النجاح"، ودعا وزير التربية إلى "الاستفادة من عطلة الصيف لتأمين فوري وسريع للمبالغ المالية المتوجبة لانطلاقة عام دراسي جديد وعدم الاكتفاء بالشكوى والتذمر والبيانات".