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طلب من دريان... إليكم ما سيحدث في المساجد غدًا!

3
AUGUST
2023
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دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أئمة وخطباء المساجد في لبنان الى تخصيص خطبة الجمعة ظهر غدّ عن انفجار مرفأ بيروت الذي ذهب ضحيته المئات من القتلى والجرحى، وأن تتزامن إطلاق التكبيرات في المساجد مع وقت وقوع الإنفجار عند الساعة السادسة والدقيقة العاشرة لمناسبة مرور ثلاث سنوات على ذكرى الإنفجار.

وطالب المفتي دريان المسؤولين المعنيين في الدولة "بالإسراع في كشف أسباب هذه الجريمة النكراء التي أصابت كل اللّبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة".

وسأل دريان في تصريح: "ألا يستحق أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت تخصيص جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية لإطلاع الرأي العام على آخر ما توصلت إليه التحقيقات القضائية والمعطيات الأمنية في هذا المجال لإراحة كل اللّبنانيين؟".

وأشار إلى أنّ، "قضية انفجار مرفأ بيروت لا تنسى ولا تترك وسنبقى مُطالَبين وداعمين لهذه القضية الإنسانية لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا العمل الشنيع بتدمير العاصمة بيروت الحاضنة لكل اللبنانيين".

وتابع، "الإجرام الذي استخدم في انفجار المرفأ هو عمل إرهابي ضد الإنسانية واستهدف كل اللّبنانيين وتسبب بكارثة وطنية هزت العالم وليس لبنان فقط".

وختم دريان قائلاً: "نحن في لبنان ما زال القضاء متباطئًا في كشف الجريمة المروعة وعليه الإسراع في تحقيقاته لتطبيق العدالة وانزال أشدّ العقاب والقصاص على من تثبت إدانته ومسؤوليته عن هذه الجريمة الشنعاء، ولا يسعنا في هذا المجال إلا أنّ نقول لأهالي الضحايا والجرحى اصبروا وصابروا ان الله مع الصابرين" .

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