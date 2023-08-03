أبي رميا يُشارك بندوة لجمعية "معًا" وجمعية "U": لتأمين شبكة آمان اجتماعي ونقل عام وخلق فرص عمل

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شارك النائب سيمون ابي رميا بندوة نظمتها جمعية "معًا" وجمعية يْ "U" تحت عنوان "دقت ساعة الشباب انا هون" بحضور النواب فراس حمدان هاغوب ترزيان وياسين ياسين ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد. تناولت الندوة أفكارا ومقترحات تحاكي هموم الشباب من تأمين شبكة آمان اجتماعي ونقل عام وخلق فرص عمل.

وكان عرض لأبي رميا حول تاريخ وثيقة السياسات الشبابية التي اعتمدت عام ٢٠١٢ وأجرت وزارة الشباب والرياضة تحديثًا لها عام ٢٠٢٢.

وأشار أبي رميا كرئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية الى اقتراحات القوانين التي تقدم بها والتي تحاكي الشباب كاقتراح قانون اسكان للشباب وقانون البطاقة الشبابية التي تعطي حوافز مالية لشباب لبنان. وعبّر عن جاهزيته للاستماع الى افكار الشباب واقتراحاتهم ودعاهم الى حضور اجتماع للجنة الشباب والرياضة.