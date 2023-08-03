living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منازلة بين الحريري والسنيورة في انتخابات «المجلس الشرعي»!

3
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعا مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان، أول من أمس، الهيئات الناخبة إلى انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في كلّ الأقضية والمحافظات في الأول من تشرين الأوّل المقبل. ويؤكد مطّلعون أن دعوة دريان بعد رفضه التمديد للمجلس الحالي، تأتي على خلفية رغبة رئيس الحكومة السابق، رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، في انتخاب مجلس جديد سيكون جزءاً من الهيئة الناخبة التي ستختار خلفاً لدريان مطلع عام 2025، بدلاً من المجلس الحالي الذي يُسيطر الرئيس فؤاد السنيورة على أكثريّة الثلثين فيه.

في المقابل، تشير مصادر أخرى إلى أن إصرار المفتي يأتي بإيعازٍ سعودي، وخصوصاً أن الدعوة أتت بعد أيّام قليلة على إقامة السفير السعودي وليد البخاري عشاءً تكريمياً لدريان، وما ينقل عن سفير المملكة في مجالسه بضرورة «نفض» الطاقم السني القديم.
وبغضّ النظر عن خلفيات الدعوة، استبقت القوى السياسيّة بيان دريان، وبدأت منذ أسابيع تحضير الماكينات الانتخابيّة وعقد جلسات للبحث في التحالفات المرتقبة، تمهيداً للمنازلة بين الحريري والسنيورة.

وفيما أعلن رئيس «جمعيّة بيروت للتنمية الاجتماعيّة» أحمد هاشميّة «النفير العام»، وأدار الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري محرّكاته، بدأ السنيورة فتح خطوط مباشرة مع الجمعيّات الإسلاميّة للتحالف معها أو حتّى اختراقها، وخصوصاً أنه يُدرك أنّ حظوظه قليلة في الهيئة الناخبة الحاليّة، ويحاول الإفادة من تضعضع تيّار المستقبل الذي لن يكون قادراً، كما في الماضي، على السيطرة على غالبيّة المجلس المُنتخب.
وتؤكّد مصادر أنّ هاشميّة سيكون وحده مكلّفاً بمتابعة ملف «الشرعي» في المستقبل، ولا سيّما في بيروت، فيما تشير مصادر أخرى إلى «تنسيق بين الأحمدين» في هذا الملف، مشيرة إلى زيارة الأمين العام لـ«المستقبل» لدار الفتوى أمس على رأس وفدٍ كبير يضمّ مقرّبين من هاشميّة.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   