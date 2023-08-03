ملف سلامة: الدولة اللبنانية تطلب مساعدة قضائية فرنسية!

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في تطوّر لافت في التحقيقات اللبنانية مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، طلبت المدّعية، الدولة اللبنانية، المساعدة القضائية من القضاء الفرنسي، وضمّ نسخة عن ملفّ التحقيقات التي أجراها في بلاده أو من خلال تنفيذ القضاء اللبناني الاستنابات القضائية الصادرة عن القضاء الفرنسي الذي استجوب سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وآخرين في قصر عدل بيروت.

وبحسب معلومات «الأخبار» فإنّ الدولة اللبنانية ممثّلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر، قدّمت بواسطة وكيلتها القانونية المحامية برتا نعيم إلى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، مذكّرة مؤلّفة من صفحتين عطفاً على المذكّرة السابقة المقدّمة منها في 24 تموز الماضي ضدّ الأخوين سلامة والحويك.

وتتضمّن المذكّرة إشارة إلى أنّ الدعوى الحاضرة تتناول التحقيق مع الأشخاص أنفسهم المدّعى عليهم في ملفّ القضاء الفرنسي والجرائم نفسها المدّعى بها، وأنّ ملفّ التحقيق لدى القضاء الفرنسي يتضمّن وقائع ثابتة ومستندات غير موجودة في الملفّ الحاضر، من شأنها التأثير في مجريات الملفّ وإنارة التحقيق. لذلك، «تطلب الدولة اللبنانية المساعدة القضائية من القضاء الفرنسي وضمّ نسخة عن ملفّ التحقيقات التي أجراها في فرنسا أو في لبنان مع كامل المرفقات المتعلّقة بموضوع التحقيقات» أمام أبو سمرا.