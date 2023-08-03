الأسد: حالة القومية العربية والانتماء موجودة شعبياً ولم تنجح كل محاولات ضربها

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الوطن السورية: اعتبر الرئيس بشار الأسد أن العمل القومي يجب أن يرتكز على المستويين الفكري والتطبيقي، لأن حالة القومية العربية والانتماء موجودة شعبياً ولم تنجح كل محاولات ضربها على مدى السنوات الماضية.

موقف الرئيس الأسد جاء خلال استقباله أمس أعضاء وفد المؤتمر القومي العربي، حيث تركز اللقاء حول العروبة والفكر القومي، والانتماء والهوية، ودور الأحزاب العربية تجاه الشارع العربي في ظل التحديات المتزايدة والغزو الفكري الغربي، ودعم سورية في مواجهة العقوبات والحصار الظالم.

وأكد الرئيس الأسد خلال اللقاء أنه لا يمكننا أن نتحدث عن انتماء سياسي من دون أن نتحدث عن مفهوم الانتماء كهوية، معتبراً أن العمل القومي يجب أن يرتكز على المستويين الفكري والتطبيقي، لأن حالة القومية العربية والانتماء موجودة شعبياً ولم تنجح كل محاولات ضربها على مدى السنوات الماضية، وما ينقصنا اليوم هو أن نلتقط الأدوات والأفكار التي تشكل قاعدة مهمة للعمل القومي والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

ولفت الرئيس الأسد إلى أهمية توسيع مفهوم المقاومة، وخاصة مقاومة الفكر الذي يغزونا بشكل قسري بهدف تفكيك البنية الفكرية للشعوب العربية.