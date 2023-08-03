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هنية يهاتف بري ويبحث معه الأوضاع في عين الحلوة

3
AUGUST
2023
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هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعرض معه الأوضاع في مخيم عين الحلوة في ضوء الأحداث المؤسفة التي حصلت وما زالت مستمرة فيه، وتمنى عليه التدخل الإيجابي لإيقاف الإشتباكات الدائرة في المخيم وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، مؤكدًا له حرص الحركة على الأمن والإستقرار في المخيمات والجوار وأن تبقى المخيمات عناوين عودة إلى فلسطين.

ولفت هنية إلى ضرورة أن يتم إحترام القرارات التي اتخذتها المرجعيات الفلسطينية وخصوصًا هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وبالتنسيق التام مع المرجعيات اللبنانية الرسمية المعنية لجهة عدم الإحتكام للسلاح وإعطاء فرصة للجنة التحقيق لتقوم بدورها في التحقيق في الجرائم التي حصلت بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدولة.

كما استمع هنية من الرئيس بري تأكيد حرصه على أمن واستقرار المخيمات والجوار وأن يعيش أبناء الشعب الفلسطيني بأمان وحل أي خلاف بالحوار والتفاهم، ووعد ببذل الجهد لوقف ما يجري وتهدئة الوضع في المخيم بالتعاون مع المرجعيات الفلسطينية.

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