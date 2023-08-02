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الوزير باسيل في احتفال للشباب في السعديات: نبني على التاريخ لنؤسس للمستقبل ونحن نؤمن بالإنفتاح والتنوع لأن الأحادية تقتل

2
AUGUST
2023
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أكد رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل في لقاء للشباب في السعديات نظمه النائب غسان عطالله في منزله، "ان هذه المنطقة تحتضننا ونحن نحتضنها بأفكارنا وهذا بجهد غسان عطالله ونستطيع تنفيذه في كل المناطق ونحن لا نعادي أي طرف لبناني وهذا ما أرغب بأن يتربى عليه شباب التيار الوطني الحر".

و اضاف باسيل ان التيار الوطني متنوع والأحادية تقتل كل شيء وحتى تقتل الديموقراطية وعلى شبابنا أن يمتلكوا هذا الإنفتاح للتعاطي بين بعضهم ومع المجتمع اللبناني".

و اشار باسيل الى ان الشباب ليس لديهم اليوم حدود لأحلامهم ولا يمكننا أن نحدهم وعلينا فتح الآفاق أمامه. وقال: "لكن في المقابل أشعر أن البعض لا يتعلم من تجارب غيره ربما بسبب الإنفتاح والقدرة على التعاطي مع الجميع حتى من خلال "التلفون".

و شدد باسيل على "انه لا يمكننا التنكر للتاريخ كي نبني المستقبل وللتيار تاريخ فهناك من استشهد ليبقى لبنان وهناك من ناضل وعليكم أن تتعلموا منهم هذا التاريخ لنستطيع الاستمرار".
واضاف ان هناك تراكم والثقة الزائدة يمكن أن تؤذي وعليكم أن تسمعوننا فيما يخص الوطن وعليكم رؤية الإيجابية والسلبية في كل أمر".

و ختم رئيس التيار كلمته مؤكداً "أن التيار الوطني الحر مدرسة نتعلم منها ومن تضحية مناصري التيار وكيف يمكن أن نؤثر كبلد صغير في كل العالم وهذا يأتي من خلال التراكم والتضحية والنضال".

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