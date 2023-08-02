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غسان عطالله: بهكذا تيار نحقق المستحيل والرئيس عون سلمنا مشعل العزة والكرامة

2
AUGUST
2023
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اشار عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطاالله في احتفال للشباب في السعديات بحضور الوزير باسيل ال اننا "انتمينا لخط بإيمان جعلنا نحب لبنان كثيراً وانذاك اعتقدوا ان الحلم انطفأ ب ١٣ تشرين ودفعنا الثمن ١٥ عاماً وقالوا عنا إننا "مجانين".

واضاف عطالله: سلمنا العماد ميشال عون مشعل العزة والكرامة ولم نركع هذا المشعل لا يزال نفسه ويسلمنا إياه وهو مشعل محاربة الفساد وستسمعون الكلام نفسه من نوع اتصدقون ان سلامة سيرحل؟!

وتابع عطالله اذا استمريتم بالمطالبة ستصلون الى نتيجة كشباب المستقبل واليوم لدينا رئيس تيار بطل كان أول من تكلم عن قضية النزوح وعدم دمج النازحين وعلينا ألا نستسلم.
و توجه للشباب بانه عليهم التفكير بتسليم أولادهم بلداً فيه عدد أقل من النازحين وخال من الفساد".

وختم: "بهكذا تيار ننفذ المستحيل ونحن نختار القضايا الصعبة و أكد ان هذا التيار يعطي حقاً لكل مناضل وعلى رأس التيار يرى كل مناضل وتياري ويريد الحفاظ عليه".

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