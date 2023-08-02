الدفاع المدني واهالي حاروف شيعوا المتطوع محمد جهاد بيدي

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شيعت المديرية العامة للدفاع المدني وأهالي بلدة حاروف الجنوبية المتطوع المثَّبت محمد جهاد بيدي (33 عاما) من عديد مركز حارة حريك العضوي، الذي قضى امس أثناء تأديته واجبه في إخماد حريق داخل معمل خياطة قرب مطعم الساحة على طريق المطار.



وشارك في التشييع محافظ النبطية بالتكليف الدكتورة هويدا الترك ممثلة وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي ، الدكتور محمد قانصو ممثلا النائب هاني قبيسي، رئيس مركز بيروت الاقليمي في الدفاع المدني سعد الاحمر ممثلا مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار ، مدير عام الهيئة الصحية الاسلامية عدنان مقدم ، رئيس مركز النبطية الاقليمي حسين فقيه، ورؤوساء المراكز الفرعية في النبطية والجنوب ، وحشد من افراد ومتطوعي الدفاع المدني من بيروت والجنوب



وحمل جثمان بيدي وقد لف براية "حزب الله" بحسب طلبه في وصيته، على أكف زملائه في الدفاع المدني من منزل ذويه في حي القلعة في بلدة حاروف الى جبانة البلدة حيث تقدم موكب التشييع سيارات اسعاف تابعة للدفاع المدني وحملة الاكاليل بينهم اكليل بإسم وزير الداخلية.



وأم الصلاة على الجثمان الشيخ يحي ايوب ليوارى الثرى في جبانة قلعة حاروف.