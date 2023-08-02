اضراب مفتوح في تلفزيون لبنان!!

A + A -

كشفت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان، أنه "بعد الاجتماع الذي عقد في وزارة الإعلام بتاريخ 28 تموز 2023 مع النقابة بحضور المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، تم بموجبه تعليق قرار التوقف عن العمل بعد وعود بنيل مستحقاتنا هذا الاسبوع كحد اقصى الاربعاء".

وأشارت النقابة، الى أننا "تفاجأنا بأن هناك خطأ في المعاملة ،ما سيؤخر نيلنا المستحقات وهي الحجة نفسها التي نسمعها مرارا وتكرارا منذ اشهر ونحن لا نزال ننتظر هذه الوعود التي لم يعد يصدقها الموظف في تلفزيون لبنان، لا بل اكثر لم يتقاضَ حتى هذه الساعة الراتب الشهري الذي لا يكفي ليوم واحد من الشهر".

وأعلنت "الاضراب العام المفتوح بدءا من صباح الخميس حتى نيل مستحقاتنا كاملة"، داعيةً "وسائل الاعلام الزميلة لتغطية وقائع المؤتمر الصحافي الذي ستعقده نقابة موظفي تلفزيون لبنان غدا الخميس عند الساعة 10.30 صباحا عند مدخل شركة تلفزيون لبنان في تلة الخياط".