نقابة المستشفيات تعترض على بيان المالية: المبالغ التي سوف تسدد للمستشفيات هي جزء ضئيل من مستحقاتها

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بيان صادر عن نقابة المستشفيات في لبنان

اصدرت وزارة المالية بيانا" في 28 تموز الفائت تكشف فيه انها "صرفت جميع المبالغ المتوجبة لوزارة الصحة العامة من غسيل الكلي والامراض المستعصية وقد بلغ مجموعها 728 مليار ليرة لبنانية"

في حين علمت نقابة المستشفيات ان المبالغ التي سوف تسدد للمستشفيات لا تتجاوز 84 مليار ليرة لبنانية فقط وهو جزء ضئيل من مستحقاتها

ان النقابة تذكر بان المستشفيات لم تتقاضى فواتيرها عن مرضى وزارة الصحة والتي تعود حتى شهر ايلول 2022 ممّا يشكل عبئا" عليها لا سيّما لجهة تأمين الادوية والمستلزمات لمرضى غسيل الكلي ويهدّد امكانية الاستمرار في تقديم هذه الخدمة.