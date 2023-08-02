تحويل 14 شركة لبيع المستلزمات الطبية إلى النيابة العامة

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أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض أنه جرى تحويل 14 شركة لبيع المستلزمات الطبية الى النيابة العامة لتلاعبها بالأسعار واحتكار السوق. وأكّد الابيض خلال جولة له على اقسام غسيل الكلى والسرطان وتمييل القلب في مستشفى نبيه بري الجامعي أنه سيتم فتح السوق امام شركات للمنافسة ويتيح توفر المستلزمات في السوق لوقف الاحتكار. ولفت وزير الصحة إلى أنه جرى نقل كافة مرضى مستشفى صيدا الحكومي نحو مستشفيات النبطية الحكومي وجزين وبنت جبيل لتأمين سلامتهم واستكمال علاجهم. وأشار الأبيض إلى وجود أضرار كبيرة طالت مستشفى صيدا الحكومية.



