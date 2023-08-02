living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ عين الحلوة بين التصعيد والهدوء الحَذِر... وميقاتي يواصل بِدَعه وقنابله الدخانية!

2
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفَ التفجير الأمني لمخيم عين الحلوة عن بعدٍ خطير لاستخدامه مجدداً ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، والفلسطينية الداخلية. ذك أن الرهانات من التفجير تتجاوز المستوى الفلسطيني الداخلي، إلى محاولة توجيه رسائل بمستويات متعددة لا تستثني حزب الله من بوابة الجنوب وطريقه الحيوية من صيدا إلى بيروت. وإذا كانت الإشتباكات قد هدأت قليلاً في الصباح، فإنها لم تنته لا بل أنها تواصلت بتقطع كاشفة استمرارَ الإحتقان وهشاشةَ هدناتِ وقف إطلاق النار القصيرة. وفي هذا الوقت تواصلت الإتصالات بين الجهات الأمنية الرسمية اللبنانية والفلسطينية، وسط تعزيز لحضور الجيش اللبناني وخاصة بوحدات المغاوير في محيط عين الحلوة.

 

وفي ردود الفعل اللبنانية، سجل اليوم موقف لمجلس المطارنة الموارنة يذكّر الحكومة اللبنانية بواجباتها لوضع حد للإنفلات الأمني. وفي موازاة ذلك واصلت صيدا لملمة أضرارها في المحلات التجارية، في الوقت الذي سجلت فيه كذلك خسائر مادية فادحة في داخل عين الحلوة.

 

على الخط السياسي، وكما العادة اللبنانية في تقاذف المسؤوليات بين السلطات الدستورية والأجهزة، بات موضوع تمويل الحكومة والموافقة على الإقتراض محورَ تراشق بين حكومة تصريف الأعمال والمجلس النيابي. لا الحكومة تجرأت على إرسال مشروع قانون إلى المجلس، ولا يرضى القيّمون عليه وفي طليعتهم رئيسه نبيه بري تحمل مسؤولية تشريع الإنفاق. على أن الأهم يبقى في رفض منظومة التسعينات وكتلها النيابية، إقرارَ القوانين الإصلاحية المرتبطة بهيكلة المصارف والكابيتال كونترول والإنتظام المالي، والتي شدد عليها تكتل "لبنان القوي" كشروط أساسية للمشاركة في جلسة تشريعية تؤدي إلى تشريع الإنفاق الحكومي لأمدٍ محدود.

وهنا، بات نواب حاكم مصرف لبنان ككرةٍ تتقاذفها سلطتان دستوريتان عاجزتان عن تحمل المسؤولية.

 

في هذا الوقت، سُجّلت بدعة جديدة لنجيب ميقاتي الذي حاول كالعادة استظلال مرجعيات دينية وسياسية تمثلت اليوم بزيارته الديمان ولقائه البطريرك الراعي مع وفد من الوزراء، فجر على أثرها قنبلةً دخانية، تتوسل عقدَ جلسة لمجلس الوزراء في الديمان! وبعيداً من التبريرات "الميقاتية"، يستظل رئيس حكومة تصريف الأعمال غطاء البطريركية المارونية، في ظل كلّ الفراغ الذي تعانيه حكومته والهيمنة التي يمارسها عليه رئيس المجلس، من دون أن يكون له حول ولا قوة...

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   