فرونتسكا زارت الرابطة المارونية: ستشارك السفارات المعتمدة والوكالات الدولية في وقفة تضامنية يوم 4 آب

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زارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا اليوم، الرابطة المارونية واجتمعت إلى رئيسها السفير خليل كرم في حضور عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة .



وتطرق الحديث خلال اللقاء الى "الدور الذي تقوم به المنظمة الدولية وهي شخصيا كممثلة للأمين العام لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 من أجل ضمان أمن الجنوب واستقراره والحفاظ على السلام في هذه المنطقة من لبنان".



وأعلنت السيدة يوانا فرونتسكا انها "ستشارك السفارات المعتمدة في لبنان والوكالات الدولية العاملة في بيروت في وقفة تضامنية يوم 4 آب في المرفأ لتأكيد عدم نسيان الضحايا وعائلاتهم والإصرار على مجراها للوصول إلى الحقيقة".



كرم

بدوره، ثمن السفير كرم عاليا "الدور الذي تضطلع به الامم المتحدة في حفظ الاستقرار والسلام في جنوب لبنان". وأشار إلى "أن لبنان هو من واضعي شرعة حقوق ومن أوائل الدول العربية التي حازت عضوية الامم المتحدة".



وقال كرم:" أن الرابطة المارونية ستصدر غدا بيانا حول فاجعة انفجار مرفأ بيروت"، شاكرا "السفارات المعتمدة في لبنان والهيئات الاممية والوكالات الدولية على تضامنها الدائم مع لبنان، وعلى دعمها الشعب اللبناني ولاسيما ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت".