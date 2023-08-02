بعد خرق لوقف إطلاق النار ظهراً...هدوء حذر في عين الحلوة

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يسود الهدوء الحذر محاور مخيم عين الحلوة بعدما سجل أول خرق لوقف إطلاق النار عند الثانية عشرة والنصف ظهرا ً تخلله إطلاق رشقات نارية متقطعة مترافقة مع اطلاق قذائف صاروخية في احياء البركسات الصفصاف والطوارئ ،كما سمعت أصوات سيارات الاسعاف داخل المخيم .

وتزامنا، شوهدت عائلات نزحت من المخيم تعبر من المداخل التي فتحها الجيش اللبناني أمامهم لتفقد أوضاع مساكنهم وممتلكاتهم جراء الدمار الهائل الذي لحق بعددمن الأبنية والمحال واحتراق عدد كبير من السيارات ، كما بات طريق الاوتوستراد الشرقي المحاذي للمخيم سالكا منذ الصباح أمام المواطنين .

وعلى مسار معالجة الخروق وتطويقها، تنصب الجهود الفلسطينية على تحصين وقف إطلاق النار وسحب المسلحين، وتشكيل لجنة التحقيق. وقد بوشرت الاتصالات مع الأطر الفلسطينية المعنية حركة "فتح" ومعها فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية"، تحالف القوى الفلسطينية بما فيها حركة "حماس"، والقوى الإسلامية (عصبة الأنصار والحركة المجاهدة) لتسمية مندوب لكل منهم كي تباشر عملها.