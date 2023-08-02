مصطفى حمدان: قدرات أهلنا الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال تتعاظم

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التقى العميد مصطفى حمدان امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، الأخ أبو عماد رامز أمين لجنة المتابعة لقوى التحالف الفلسطيني وعضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، في مقر المرابطون، بحضور الأخ مهدي مصطفى مقرر لقاء الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، حيث تم عرض ما بجري في الساحة الفلسطينبة واللبنانية والاقليمية.

بعد اللقاء، أكد المجتمعون ان القضية الفلسطينية كانت وستبقى هي الهم القومي العربي لكل أبناء الأمة، مؤكدين على أن قدرات أهلنا الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال في الداخل، وفي مخيمات الشتات، تتعاظم وتستمر التضحيات بالدم الغالي، حتى تحقيق تحرير فلسطين كل فلسطين، من جليلها إلى نقبها ومن بحرها إلى نهرها، والقدس الشريف عاصمة السماء على الأرض.