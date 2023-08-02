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كشف النائب إدغار طرابلسي عن إعداده مع زميله في تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام اقتراح قانون لمشروع بديل للإمتحانات الرسمية في الشهادتَين المتوسطة والثانوية. وأوضح في حديث لtayyar.org أنَّه من الضروري الذهاب لتقييم جديد أكاديمي عصري جدي لأداء الطلاب، يستند على امتحاناتٍ فصلية في المدرسة بإشراف الوزارة والمركز التربوي، بالتعاون مع المدارس، وذلك بدلاً من تلك الإمتحانات.

وأكَّد طرابلسي أن أهمية هذا المشروع تكمن في أنَّه يؤدي إلى إلغاء الإمتحانات الرسمية التي تكلِّف الدولة وأجهزتها موازنات هائلة فضلاً عن وضع أعباء على القوى الأمنية، كما أنَّه يمنع الفساد المستشري. وأضاف أنَّ هذا المشروع البديل، يرتبِط أيضاً بتقديم الطالب ملفاً للدخول إلى الجامعة هو عبارة عن علاماته في الأعوام الثلاثة من الدراسة الثانوية.

ولفت طرابلسي إلى أنه حتى الكاميرات لم تمنع الفساد والغش في الإمتحانات الرسمية، مشيراً إلى أن الردود على تغريدته بالأمس التي ألقى فيها الضوء على عمليات الغش، حرَفتْ الموضوع الأكاديمي إلى افتراضاتٍ واتهامات باطلة وفي غير مكانها.