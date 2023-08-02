لجنة الاعلام والاتصالات ناقشت تلزيم البريد لشركة جديدة وطالبت بتعرفة اتصالات لا ترهق المواطن

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عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات جوني القرم والاعضاء النواب.

واكدت اللجنة في بيان بعد الجلسة انه "جرى تداول موضوع تلزيم البريد لشركة جديدة".

واكدت "ضرورة ان تبذل وزارة الاتصالات جهودها بشان تعرفة الاتصالات الجديدة ، بحيث لا تكبد المواطن اعباء اضافية ترهق كاهله ".

ودانت "التعرض للمقدسات من كل الاديان لا سيما حرق القران الكريم في بعض الدول الاوروبية "، وطالبت المراجع الدولية المختصة ب"اتخاذ كل الاجراءات لمنع تكرار هذه الجريمة الخطيرة".