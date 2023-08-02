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في الذكرى الثالثة لانفجار المرفأ...الجمعية اللبنانيّة للطاقة الشمسيّة تضيء عتمة العائلات اللبنانيّة وتزرع الأمل

2
AUGUST
2023
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الجمعية اللبنانيّة للطاقة الشمسيّة تضيء عتمة العائلات اللبنانيّة وتزرع الأمل

في الذكرى الثالثة لانفجار الرابع من آب، قامت الجمعيّة اللبنانيّة للطاقة الشمسيّةLSESبالتعاون مع شركة Projection sarlبتركيب حزمات كهربائيّة بقوة 1000 واط لكل منها مع لاقط شمسي بقوة 185واط تعمل على الطاقة الشمسيّة لـ 26 من العائلات ذي ألدخل ألمحدودالمقيمة في محيط المرفأ وفي الضواحي آخذين من الاعتبار الوضع العائلي والصحبي لافراد العائلة كحاجة أحدهم مثلاّ لماكينة الاوكسيجين تستوجب الوجود الدائم للتيار الكهربائي.
المشروع الذي انطلق أساساً من فكرة سعي الجمعيّة لتنشيط أستخدام ألطاقة ألشمسية لحماية ألبيئةولمساعدة المتضررين من انفجار المرفأ ضمن نطاق عملها في الطاقة المتجدّدة،قد قام بتمويل الجزء الأكبر منه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في لبنان- مرفق البيئة العالمي، برنامج المنح الصغيرة برنامج الامم المتحدة الإنمائي( " GEF SGP" UNDP-)،يركّز ليس فقط على الناحية الإنسانيّة، إنما يسهم أيضاً في إنتاج طاقة نظيفة بديلة عن الانبعاثات السامة التي تتسبّب بها المولّدات الكهربائيّة المنتشرة في الأحياء.
إشارة إلى أنّ المرحلة الثانية من المشروع تتضمّن تدريب عدد من التقنيين ومن المهندسين المتخرجين حديثاً على مكونات وتركيب الطاقة الشمسيّة الكهربائية تفادياً لأي أخطاء مستقبليّةولتزيد من خبرات وقدرات المتدربين على حسن تركيب الطاقة الشمسيّة الكهربائيّة ومستلزماتها.
لمزيد من المعلومات عن المشروع يرجى زيارة موقع الجمعية:www.lses-lb.org
او صفحتنا على الفيسبوك: LSES – Lebanese Solar Energy Society

 

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