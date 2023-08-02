جلسةٌ حكومية في الديمان!

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أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن جلسة لمجلس الوزراء ستُعقد في الديمان الثلاثاء المقبل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.



وقال ميقاتي بعد لقائه البطريرك الراعي: "اقترحنا عقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان يوم الثلاثاء المقبل تتمحور حول التأكيد على القيم الإنسانية والتمسّك بالوحدة الوطنية".



وأضاف، "ننادي بإسم كل الوزراء لإنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية بأسرع وقتٍ ممكن من أجل إعادة انتظام المؤسسات الدستوريّة".

وأردف ميقاتي، "تباحثنا مع البطريرك الراعي في ملف النازحين السوريين ولبنان يعاني الكثير بسبب تلك القضية وأي موضوع ينعكس سلباً على إقتصادنا هو مرفوضٌ من الناس والشعب".



وتابع، "اتصلتُ بمنصوري صباحاً ونحن نعمل بهدف أن تُقرّ الخطة الإصلاحيّة وعلينا أن نسعى معاً لإنقاذ هذا البلد وتحقيق الإستقرار فيه".



وكشف ميقاتي، "أكّدت للبطريرك ألّا طموح لدى أيّ من الوزراء بأن يأخذ صلاحيات أحد ونحن نعمل بوطنية".



وختم، "أتابع الأوضاع في عين الحلوة مع الجيش والجهات الأمنية ونأمل أن تُحلّ المُشكلة بأسرع وقتٍ ممكن".