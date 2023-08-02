الدفاع المدني ينعي "المتطوّع الشجاع"!

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نعت المديرية العامة للدفاع المدني المتطوع المثَّبت محمد جهاد بيدي، من عديد مركز حارة حريك العضوي الذي استشهد في الخدمة بتاريخ 1/8/2023 أثناء تأديته واجبه في إخماد حريق داخل معمل خياطة قرب مطعم الساحة على طريق المطار.



وفي ما يلي نبذة عن حياته:



المتطوع المثّبت محمد جهاد بيدي

من مواليد 16-6-1990 / الباشورة.



تطوع في المديرية العامة للدفاع المدني اعتباراً من تاريخ 2-1-2005.



حائز على تنويهات عدة من المدير العام للدفاع المدني.



تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل.



شارك في تنفيذ العديد من المهمات.



شارك في عمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت.



كان مثال العنصر الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.



الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.



يصلّى على جثمانه عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، في حسينية بلدته حاروف - النبطية حيث يوارى في الثرى في جبانة البلدة.



وكان أصيب أيضًا 3 عناصر من الدفاع المدني أثناء إخمادهم الحريق.