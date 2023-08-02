مؤتمر صحافي هام لكنعان اليوم

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يعقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مؤتمراً صحافياً، الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الأربعاء، في المجلس النيابي، وينقل مباشرة على الهواء وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشرح تفاصيل "قانون الصندوق السيادي للنفط" والغاز الذي أقرته اللجنة قبل يومين.

ويكتسب هذا القانون أهمية اضافية، عشية بدء لبنان التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩، فيدخل بذلك عملياً نادي الدول النفطية، في مرحلة هو بأمس الحاجة فيها للاستثمارات واستعادة الثقة الدولية به، لينطلق، مع الاصلاحات المطلوبة، على طريق التعافي.