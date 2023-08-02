عناوين الصحف ليوم الأربعاء 2 آب 2023

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الأخبار: أميركا تشدّد الحصار: هل تردّ سوريا بالنار؟

ميقاتي «خدع» نواب الحاكم



عين الحلوة: فرج يحرّض «فتح» على الانتقام







الديار: تشكيل لجنة فلسطينية لفرض الأمن في عين الحلوة واخرى للتحقيق وتسليم قتلة العرموشي

الحكومة رمت نار الاقتراض على المجلس النيابي... ورفع تعرفة «اوجيرو» في جلسة الغد

الاستحقاق الرئاسي يتراجع نسبياً في إنتظار ايلول ومدى توافق حزب الله على مطالب باسيل

نداء الوطن: يوم رابع من فلتان السلاح وتحذير من تكاثر المتطرّفين في «عين الحلوة»

موقف صيداوي حازم: كفى تلاعباً بأمن المخيّم والمدينة

اللواء: تراجع حكومي عن طلب الإقتراض.. والكرة في ملعب النواب

حسابات إقليمية وراء معارك السيطرة على عين الحلوة.. واستنفار وطني لتثبيت وقف إطلاق النار



البناء: عين الحلوة: السيطرة على تجدد الاشتباكات بعد وقف النار… ومخاطر انهيار الوضع مجدداً / نصرالله لوضع كل الجهود لوقف النار في المخيم… والتخاذل الرسمي يؤكد خيار المقاومة / منصوري ينجح في التحدي… والليرة تتنفس وتتجه نحو الـ 85 ألف لكل دولار… وسقوط الأكذوبة /

النهار: عين الحلوة حرب استنزاف... ولا حسم تقاذف ملف الاقتراض بين الحكومة والمجلس



الجمهورية: الحكومة والمجلس يتقاذفان "الإقتراض"



?l'orient le jour: Entre Riyad et Israël, une normalisation avant la fin de l’année