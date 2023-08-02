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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 2 آب 2023

2
AUGUST
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

دعت مصادر دبلوماسية تعليقاً على أحداث مخيم عين الحلوة الى التذكير بما سبق وقلته الدارسات في كيان الاحتلال حول الخوف من أن تتضمن خطة عبور المقاومة الى الجليل نقل أبناء المخيمات المسلحين إلى بلداتهم الأصلية شمال فلسطين وذكرت بخطورة العبث باستهداف الجيش اللبناني وما يوحي من خطة لجعل عين الحلوة نهر بارد آخر ومحاولة توريط الجيش بإغراءات حرب مشابهة.


خفايا

قالت مصادر مالية إن سعر الصرف الذي يتحرّك نحو تحسّن سعر الليرة مقابل الدولار ببطء هو علامة على حجم الكذب الذي تضمنته الهالة حول عبقرية رياض سلامة وربطت أي تحسن بوجوده، وتوقعت انفلات السعر مع رحيله. والأهم أن الإشارة التي يقولها هذا الثبات المائل للتحسن أن أكذوبة السوق يثق بسلامة سقطت أيضاً، فحملة دب الذعر فشلت لأن السوق لم تتفاعل معها.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ جهات ديبلوماسية غربية ترصد عن كثب سلوك وزارة المال بخصوص نشر مضمون التقرير الجنائي، وتتابع المسألة بدقة بعد صدور قرار قضائي يقضي بنشره.

 

أبدت جهات متابعة خشيتها من أن يكون عقد تلزيم تشغيل مجمع الحدث الجامعي التابع للجامعة اللبنانية قد أسند إلى مكتب استشارات غير متخصّص في تشغيل وإدارة المرافق العامة ما يخالف دفتر الشروط الذي وضعه مجلس الإنماء والإعمار.

 

تخوّفت جهات معنية من أن يتم توزيع بذار القمح لصالح كبار المزارعين والتجار الذين يقومون بإعادة بيعها إلى صغار المزارعين.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز

ينظر مصرفيون لفكرة خطيرة، تقضي بوقف العمل في التعميم 158، إذا لم يُقدم المصرف المركزي على الإصرار على تعاميم أخرى، صدرت في عهد الحاكم السابق..

 


غمز

يشكو رئيس لجنة نيابية محورية من ضحالة ثقافة زملاء له، وهشاشة معلوماتهم العامة والقانونية..

 

همس

لم يُجب رئيس دولة كبرى على اتصال هاتفي أجراه معه رئيس دولة إقليمية كبرى، وهما على صداقة على خلفية تطورات تتعلق بالحرب الدائرة في القرم..

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