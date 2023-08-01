رصاص طائش وسقوط قذائف في صيدا نجا منها صحافيون يحتمون في مبنى قرب المخيم

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ارتفعت وتيرة الاشتباكات عصر اليوم في داخل مخيم عين الحلوة وتركزت على محاور البركسات الطوارئ - الصفصاف وجبل الحليب حطين. وتضاربت المعلومات حول هجوم مباغت شنته حركة فتح للسيطرة على حي الطوارئ معقل الإسلاميين ،الا أن رئيسهم هيثم الشعبي نفى صحة الأمر عبر تداول تسجيل صوتي له متهما إياهم بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.



ولم تقتصر المعركة على سقوط القذائف والرصاص على جبهة المخيم بل اتسعت لتطال سلسلة منها سقوط إحداها فوق مطعم الماكدونالدز منطقة الحسبة، وأخرى بجانب مسجد الموصلي دوار العربي و3 قذائف سقطت في منطقة سيروب، ما تسبب باحتراق منزل أحد المواطنين، وأخرى قرب قرب حلويات غرمتي وقبلاوي على الأوتستراد الشرقي، كما وصل الرصاص الطائش الى مبنى السن في حي البراد في صيدا وبلدة القرية شرق المدينة. وانقذت العناية الإلهية صحافيين اثر استهداف مبنى بالقرب من المخيم كان يحتمون في داخله من حدة الاشتباكات.