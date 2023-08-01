حجّار التقى بأهالي الأطفال الذين تعرّضوا للتعنيف في حضانة Gardereve...هذا ما تم التوصل اليه!

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إجتمع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار مساء أمس بأهالي الأطفال الذين تعرّضوا للتعنيف في حضانة Gardereve بحضور رئيس وحدة حماية الطفل في مستشفى أوتيل ديو الدكتور برنارد جرباقة، نقيب دور الحضانات المتخصّصة شربل أبي نادر، رئيسة إتحاد حماية الأحداث في لبنان أميرة سكّر، أمين عام المجلس الأعلى للطفولة ريتا كرم، رئيسة دائرة حماية الأحداث بالتكليف في وزارة الشؤون الإجتماعية عليا أبو ديا، مندوبة الأحداث المكلّفة من قبل القاضية جويل أبي حيدر السيدة غنى صالح وممثّلين عن جمعيّتي Himaya وكرامة.

خلال الإجتماع، أعرب الدكتور جرباقة عن جهوزيّة وحدة حماية الطفل في مستشفى أوتيل ديو لمواكبة الأطفال وذويهم على الصعيد الصحّي، وأكّد حجّار أنه وفريق عمل الوزارة المتخّصص على إستعداد كامل لمواكبة جمعيّة Himaya المكلّفة بمتابعة هذا الملف من قبل القضاء. كما طلب حجّار من المعنيين تحديد حاجات الأهالي فيما يتعلّق بالدعم النفسي والإجتماعي لهم ولأطفالهم والتنسيق مع الوزارة لتأمينها عبر الخدمات التي تقدّمها الوزارة في مراكزها أو عبر شركاء لها.