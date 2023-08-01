فياض خلال معرض تسويقي: يتجه طموحنا مستقبلاً نحو إحياء البرامج الاستثمارية الكبرى والمباشرة بمشاريع جديدة مثمرة للبلد

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إستضافت وزارة الطاقة والمياه برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض معرضاً توثيقياً لصور مشاريع المياه في لبنان ضمّ أكثر من مئة لوحة تفصيلية، وقد أمنّت تلك المشاريع الوصول الى خدمات أفضل من المياه والصرف الصحي بفعل الشراكة مع اليونيسف وبتمويل من الحكومة الألمانية عبر البنك الألماني للتنمية KfW.

وقد أقيم الحفل في مبنى وزارة الطاقة والمياه بحضور ممثلين عن اليونيسف والحكومة الإيمانية وسفراء وفعاليات ومهتمين،

وأشار وزير الطاقة والمياه في كلمته الى أهمية هذا التعاون المثمر ورحب بالحضور وقال:" نثني على هذا الحدث المميز والفريد من نوعه الذي يعرض مسيرة تعاون وشراكة تدوم منذ ثماني سنوات بين وزارة الطاقة والمياه ومنظمة اليونيسف وKFW للنهوض بقطاع المياه".

وقال:" اردنا ان نستضيف هذا الحدث في المبنى الرئيسي لوزارة الطاقة والمياه لنؤكد ثقتنا بمؤسسات الدولة وبمرجعية الوزارة كجهة مقررة ومعنية بوضع استراتيجية قطاع المياه ومخططاته التوجيهية والساهرة على حسن تطبيقها بالتعاون الوثيق مع المؤسسات العامة الإستثمارية للمياه".

أضاف:" وهنا نشكر الجهتين، اليونيسف وKFW على الجهد الذي بذلتاه لصيانة وتحسين البُنى التحتية لهذا المبنى وذلك بعد عدة سنوات من انعدام الموازنات المخصصة للصيانة والإستثمار بسبب الازمة الاقتصادية الهائلة التي نَمر بها على مر السنين وهذا ما يأتي بالمنفعة للموظفين والعاملين في الوزارة ويحّسن بيئة العمل وهو مرحب به دائماً.

تحّول التعاون مع اليونيسف وKFW من مشاريع ذات طابع استثماري بحيث له علاقة بخطط وإستراتيجيات الوزارة لقطاع المياه والصرف الصحي الى تدخل طارئ بسبب أزمة النزوح السوري أولاً ثم الازمة المالية الكبرى ثانياً، مع الحفاظ على جزء من هذا الدعم كمشاريع استثمارية تستفيد منها المجتمعات المضيفة، وليس هذا المعرض سوى تجسيداً للشق الإستثماري في استراتيجية الشركاء، حيث يضم أكثر من 100 مشروعاً من تجهيز مصادر مياه ومنشآت تخزين ومنشآت فصل للصرف الصحي، بقيمة إجمالية تزيد عن 120 مليون يورو ويستفيد منها مئات الآلاف.

وهنا لا بد من التشديد على موقف وزارة الطاقة والمياه المتمسك بإعادة إحياء البرامج الإستثمارية الكبرى عبر إستكمال تنفيذ المشاريع التي توقفت لنقص التمويل المحلي أو بعد إيقاف المانحين للتمويل الخارجي".

تابع:" لقد استقبل لبنان النازحين على مدى ثلاث عشرة عاماً وكان البلد المضياف دون حساب بشهادة القاصي والداني، لكنه دفع الثمن غالياً في اقتصاده وماليته ووضعه الإجتماعي. حان الوقت اليوم لكي ننتهج سياسة مختلفةً وواقعيةً تشجع النازحين على العودة الآمنة والكريمة الى بلدهم الأم وتوجّه الدعم نحو قراهم وبلداتهم في الداخل السوري، لنعود ونستجمع قوانا في لبنان على إعادة بناء اقتصاده على أسس صحيحة ومستدامة".

وختم: "في النهاية أشكر جميع العاملين في اليونيسف وKFW من مدراء وموظفين وخبراء على التعاون والإيجابية والإحتراف الذي أبديتموه طوال هذه السنين حيث كنتم حاضرين حين الحاجة ومتدخلين حيث المشاكل والطوارئ كما أشكر ايضاً كافة الزملاء وزراء الطاقة والمياه المتعاقبين لمساهمتهم الفاعلة في إرساء هذه المشاريع واستكمالها واتمنى لكم التوفيق في هذا المعرض".

كاتارينا لاك:

من جهتها، قالت نائبة رئيس البعثة في سفارة جمهورية المانيا الإتحادية كاتارينا لاك: "ان ضمان الوصول الى المياه والصرف الصحيّ لهو إلتزام أساسيّ، ضروري، في مجال حقوق الإنسان في الدولة، إن حماية هذا الحقّ وتنفيذه، يساهمان بشكلٍ حاسم في مجاليّ الصحة والتغذية وفي تحسين المستوى المعيشي لسكان لبنان".

أضافت لاك: "هذا المعرض أشبه بتحيّة وإشادة بالمساهمة الكبيرة التي قدمتها ألمانيا على مدى الأعوام الثمانية الماضية، لدعم لبنان في هذا القطاع. آمل أن يُثمر هذا الإستثمار فوائد مستمرة، دائمة، للمجتمعات التي تخدمها تطورات هذه البنية التحتية".

إدوارد بيجبيدر:

ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر اشار بدوره: "نحن فخورون بالنتائج التي تحققت من خلال الشراكة المستمرة بين كل من ألمانيا واليونيسف، في سبيل تحسين وصول الأطفال والنساء جميعا الى المياه النظيفة، في جميع أنحاء لبنان" أضاف: "تعكس النتائج المحققة- خصوصا في هذه الأوقات الصعبة- تفاني الجميع تجاه ضمان إستمرارية واستدامة خدمات المياه وتحسين حياة أكثر من نصف السكان".

تركت الجهود المتآزرة بين اليونيسف والحكومة الألمانية تأثيرا دائما على البنية التحتية للمياه في البلاد. وتلتزم اليونيسف بمواصلة تنفيذ مشاريع المياه حتى نهاية سنة 2024، والعمل من أجل الوصول العادل الى المياه النظيفة لجميع المجتمعات في لبنان.

ثم جال الوزير وممثلي اليونيسف والحكومة الإلمانية والحضور في ارجاء المعرض الذي يستمر ليومين في مبنى وزارة الطاقة والمياه.