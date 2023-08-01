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آب اللهّاب... سيضربُ ضربته اعتبارًا من السّبت!

1
AUGUST
2023
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" توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بسيط في درجات الحرارة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، حتى يوم السبت حيث يتحول الى حار نسبيا.

نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة، وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية. ملاحظة: معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر آب بين 25 و33 درجة وفي زحلة تتراوح بين 18 و 35 درجة مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار درجات الحرارة عل الساحل وفي المناطق الجبلية، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بسيط في درجات الحرارة.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، واستقرار درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح أحيانا كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

- الحرارة على لساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 ردجة، في الداخل من 18 الى 36 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و25 كم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.
- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 5,48.
- ساعة غروب الشمس: 19,40.       

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