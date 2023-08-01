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السيد: كلام منصوري لتجميد الانهيار موقتا وما قدمته الحكومة امس غير مقبول

1
AUGUST
2023
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عقد النائب جميل السيد مؤتمرا صحافيا، في المجلس النيابي، تناول فيه موضوع حاكمية مصرف لبنان وتولي النائب الاول للحاكم وسيم منصوري مهامه، فقال: "سمعنا المؤتمر الصحافي لنائب الحاكم الاول الاستاذ وسيم منصوري، واختصر كلامه ان نواب الحاكم كانوا مختلفين مع الحاكم بصورة اساسية على سياسة الحكومات، وكانوا يعترضون ولم يكن يأخذ باعتراضاتهم".

اضاف: "مع تقديري للظروف الاستثنائية لانتقال الحاكمية، لا ارى ان حاكم مصرف لبنان هو المسؤول الوحيد عما وصلنا اليه، لكنه المسؤول الكبير وقد استعمل حصانة لشخصه وليس لحماية الليرة".

وتابع السيد: "الاستاذ منصوري أشار الى موضوع القرض طالبا من الحكومة وضع مشروع قانون بذلك واقرار الموازنة وهيكلة المصارف والكابيتال كونترول، ماذا يعني ذلك، يعني ان نستعمل الاحتياطي الالزامي، وهو اموال المودعين"، متسائلا "لماذا لم يتم اتخاذ التدابير من قبل ولماذا اليوم".

وقال: " يريدون العمل ب 9 مليار من الاحتياطي، واعتقد ان كلام منصوري لتجميد الانهيار موقتا، لان السلطة السياسة التي كانت ترعى سلامة هي نفسها ستكون فوق رأس منصوري. وأسال كيف تسمح هذه السلطة بصرف الاموال وكأن شيئا لم يكن وان نبدأ من النقطة التي خرج منها سلامة؟".

كما سأل السيد: "كيف ستتم الاستدانة من أموال المودعين التي طارت، وقد وصلت الى 9 مليار. الحكومة تريد اذنا لتصرف 600 مليار، السؤال المطروح لماذا لم تطلب اذنا بالامس؟ ولماذا اليوم عندما اصبحت الاموال 9 مليار. نحذر من هذا الامر. ونسأل لماذا تريدون إلباس الموضوع للمجلس النيابي وان يدفع الشعب اللبناني من امواله؟".

وتابع: "أقول للحكومة، قبل المس ببقية الاموال، عليكم ان تقولوا اين ذهبت الاموال ولماذا سحبتم اموال المودعين، وتريدون اليوم ان تنظموها. ان ما يحصل هو اكبر جريمة في العصر".

وقال: "قبل ان تبدأوا من نقطة المياه التي بقيت، اقول ان حاكم مصرف لبنان قام بهندسات مالية استفاد منها من معه"، منتقدا هذه الهندسات ومشيرا الى هدر الاموال والى الاستنسابية في اخراجها. هناك 4 الى 5 مليارات حولت الى الخارج. لماذا هذه الاستنسابية ،هذه "مسخرة" في حق الناس وودائعهم".

وتناول السيد موضوع منصة صيرفة، معتبرا انها "مركز لتبييض الاموال"، وقال: "ما دخل المنصة بالتجار وغيرهم، 3 مليارات دولار لعب بها في المنصة خارج رواتب الناس . كيف ستعملون تشريعا لـ 9 مليارات دولار. ان يسمح لاشخاص باخراج الاموال ولا يسمح لغيرهم، هذا الامر غير مقبول".

اضاف: "أتكلم عن المصلحة الشعبية لكل الناس، لقد وصلنا الى القعر، ارجعوا". وانتقد وسائل الاعلام، وقال: "ما زال الكذب "ماشيا". فما ستقدمه الحكومة وما قدم امس غير مقبول. ما يجري اليوم هو اجرام".

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