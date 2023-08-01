اشتباكات متقطعة تخرق اتفاق وقف النار... عين الحلوة يغلي مُجدداً!

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عاش مخيم عين الحلوة ليلة إضافية من الاشتباكات المتقطعة التي ارتفعت حدتها بعيد منتصف الليل، وخصوصاً على محور الطوارىء البركسات حيث سمعت اصوات الاسلحة الرشاشة والقذائف بشكل متقطع حتى صباح اليوم الامر الذي ابقى اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه يترنح تحت وطأة هذه الخروق المستمرة.



وأفيد انه سيعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعا في دار الافتاء بدعوة من المفتي سوسان يضم شخصيات سياسية وروحية لإطلاق موقف موحد حيال ما يحصل في المخيم، يقضي بضرورة تنفيذ وقف اطلاق النار بالتوازي مع حركة اتصالات ولقاءات لتوحيد الجهود من اجل اعادة الاستقرار والهدوء في المخيم.



وكان مخيم عين الحلوة قد شهد اشتباكات دموية عقب اغتيال مسؤول في حركة فتح وعدد من مرافقيه، ولم تستطع جهود الوساطة التي دخلت على خط التهدئة من وقف اطلاق النار نهائياً لحد الساعة.