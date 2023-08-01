سليم عون: اللامركزية والصندوق الإئتماني مطلبان لجميع اللبنانيين وليس للتيار الوطني الحر

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أكّد النائب سليم عون أن اللامركزية والصندوق الإئتماني ليسا للتيار الوطني الحر بل لكل لبناني، مشيراً إلى أن رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل فتح كوة في جدار الأزمة وإلى أن "التيار" يقبل بالتضحية مقابل مطالب إصلاحية لجميع اللبنانيين.

ولفت عون في حديث ل"صوت لبنان" إلى أن موقف تكتل لبنان القوي المعروف إزاء أي مشروع من حكومة ميقاتي لتلبية مطالب النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، هو أننا أمام حكومة غير شرعية وبالتالي "كنا نرفض نقاش مشاريع القوانين المحالة منها إلى اللجان النيابية".

وأوضح أنَّ الأمر قابل للبحث إذا كان صادراً كاقتراح من داخل المجلس النيابي، مؤكداً أن التكتل سيبحث هذا الموضوع في اجتماعه اليوم.