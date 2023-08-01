living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المقداد: هناك اتصالات مع جميع الدول العربية تقريباً ونثق بأشقاءنا العرب

1
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: أكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن العلاقات السورية- الإيرانية مستمرة في تحقيق إنجازات لمصلحة البلدين الصديقين، وأشار إلى بدء الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سورية مؤخراً، مطالباً جيش الاحتلال الأميركي بالانسحاب من الأراضي السورية التي يحتلها.

 

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران عقب جلسة مباحثات جمعتهما: «العلاقات الثنائية مستمرة في تحقيق إنجازات لمصلحة البلدين، وإن الخطوات العملية بدأت تتخذ على مستوى قيادتي البلدين من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها».

 

وأوضح المقداد أنه تم عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل من الجانب السوري، وعضوية وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب وعدد من معاوني الوزراء، وجرت خلاله مناقشة كل القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، بهدف تعميقه وحل الجوانب التي أعاقت العمل المثمر بين البلدين، إضافة إلى تبادل الآراء بشأن تطورات الوضع في سورية والمنطقة واجتماعات أستانا والاجتماعات الرباعية لسورية وروسيا وإيران وتركيا، والدور المدمر الذي تقوم به الولايات المتحدة واحتلالها المباشر لأراضٍ سورية.

 

وأضاف: «نقول للأميركيين الذين يرتكبون بشكل يومي جرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولكل من يقف إلى جانب العدوان الأميركي: إن هذا لا يمكن أن يستمر وإن الشعب السوري لن يتحمل ذلك إلى ما لا نهاية، وعلى قوات الاحتلال الأميركي الخروج من الأراضي السورية قبل إجبارها على ذلك، ويجب على قوات ما يسمى «التحالف الدولي» الذي يدعي زوراً محاربة تنظيم داعش الإرهابي الخروج أيضاً، لأنه يسعى فقط إلى خدمة أهداف إسرائيل والولايات المتحدة».

 

وأوضح المقداد أن الأشقاء في إيران جددوا وقوفهم إلى جانب سورية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي مجالات التعاون الأخرى، إضافة إلى بحث التعاون الذي يتم أيضاً على المستوى العربي وعلى المستوى العربي والإيراني، وأضاف: بعد أن انضمت سورية إلى الجهد العربي خلال قمة جدة أصيب الغرب والولايات المتحدة بالهيستيريا، وأصبحوا يدينون الدول العربية على قراراتها وكأنهم أعضاء في الجامعة، فهم يريدون إعادة العجلة إلى الوراء، لكن نثق بأن أشقاءنا العرب لن يخضعوا لهذا الابتزاز الغربي، وهنالك اتصالات مع جميع الدول العربية تقريباً في إطار أن تكون العلاقات بيننا بعيداً عن التدخل الأميركي والدور المشبوه له وللغرب في المنطقة العربية، وأن نبحث جميعاً عن مصالحنا المشتركة، ونحن مرتاحون للتطورات الجارية على طريق إعادة العلاقات بين بعض الدول العربية وإيران.

 

بدوره عبد اللهيان أكد أن إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة ودعم حق الشعب السوري في الدفاع عن استقلال وسيادة بلده، مشيراً إلى أن الاستقرار في سورية لن يتحقق من دون وقف تدخل الدول الأجنبية، وعودة اللاجئين، ورفع الإجراءات الغربية أحادية الجانب.

 

وبشأن عودة العلاقات بين سورية وتركيا إلى طبيعتها، قال عبد اللهيان: «نعتقد أن إطار الاجتماع الرباعي هو المسار الدبلوماسي الأنسب للاتفاق وإرساء الأمن على الحدود المشتركة بين سورية وتركيا، وقد انعقدت عدة اجتماعات على مستوى وزراء الدفاع والخارجية، وطرح في اللقاء الأخير موضوع عودة القوات العسكرية التركية إلى حدودها وفق جدول زمني، وستواصل طهران وموسكو جهودهما لإنجاح هذه الاجتماعات».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   