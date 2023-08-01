عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 1 آب 2023

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الأخبار: فتح ضحية فتنة فرج

الحكومة تؤجّل إقرار مشروع الاقتراض من الاحتياطي الإلزامي: خروج باهت لسلامة





الديار: جلسة مجلس الوزراء يحضرها منصوري... والحكومة تطلب قرضاً بالعملة الأجنبيّة من مصرف لبنان

إستمرار المعارك في عين الحلوة قد يُؤدّي الى توسعّها... فهل لبنان في خطر أمني؟

بين الأمن والاقتصاد مخاوف من مُخطّط لنشر الفوضى وإخضاع لبنان في ملفات حيويّة



البناء: بوتين: مستعدّون لمواجهة الأطلسي في سورية… وعبد اللهيان والمقداد للأميركيين: ارحلوا/ عين الحلوة تنزف دماً وسقوط مساعي التهدئة… والسؤال مَن قرّر إعادة مُبعَدي العصبة؟ / منصوري حاكماً للمصرف المركزي اليوم والأولوية للقانون… وسعر الصرف إلى استقرار/



الجمهورية: عين الحلوة: مسلسل تخريب وتوتير

منصوري: لوقف إستنزاف المركزي

نداء الوطن: إنقسام حاد حول استمرار الحكومة في طلبه من مصرف لبنان

منصوري يفجِّر "صاعق" الإقتراض

النهار: "هبوط ناعم" في الحاكمية... وشراكة "ثلاثية"؟ حرب عين الحلوة استباحة شاملة بلا ضوابط



اللواء: منصوري حاكماً: تسديد ضربات في ملعب الحكومة بانتظار البرلمان!

«حرب شوارع» في عين الحلوة لليوم الثالث.. وعدد الضحايا يرتفع إلى 11 و70 جريحاً



l'orient le jour: Affrontements de Aïn el-Heloué : un timing qui interroge