حصيلة اشتباكات عين الحلوة: 11 قتيلاً و40 جريحاً

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الأخبار: ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات بين حركة «فتح» وإسلاميين في مخيم عين الحلوة في صيدا، إلى 11 شخصاً، وفق وكالة «الأونروا».



وأعلنت مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان، دوروثي كلاوس، في بيان، مقتل أحد عشر شخصاً وإصابة 40 آخرين، بينهم أحد موظفي «الأونروا»، في المواجهات المستمرة منذ السبت الفائت.

ولفتت كلاوس إلى تعرض «مدرستين تابعتين للأونروا لأضرار»، مشيرة إلى «تعليق جميع خدمات الأونروا في المخيم بشكل مؤقت». وحثّت كلاوس جميع الأطراف على «احترام حرمة جميع مباني ومرافق الأونروا وفقاً للقانون الدولي».