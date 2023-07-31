حمدان: رياض سلامة عم بيكذب عليكم بقيمة الموجودات المالية

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كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

بعد ذهاب المدعو رياض سلامة سالماً غانماً من البنك المركزي، بعد تدمير قيمة النقد اللبناني، عن سابق تصور وتصميم، وجعل لبنان جمهورية غسالات، يستفيد فيها القوى السياسية اللبنانية، الممارِسةللهيمنة والتسلط باسم المذهب والدين، جميعهم قشة لفة.

أطالب كمواطن لبناني من المجلس النيابي، أن يستدعي نواب الحاكم خارج أطر هوبرة التعيينات، وسؤالهم بوضوح عن قيمة ما يملكه اللبنانيين من أموال في خزنة البنك المركزي، ما عدا الذهب، قبل السماح بتحرير رفع قيمة الدولار الواحد إلى ٣٠٠ ألف ليرة لبنانية، والسماح باستمرار نهب أموال اللبنانيين، المسمى "بالاحتياط النقدي"، ما يقارب ٢٠٠ مليون دولار شهري.

كان رياض سلامة عم بيكذب عليكم بقيمة الموجودات المالية، وأنتم تعلمون علم اليقين، أنه كذاب، بما أنه شريككم، فكذبه على قلبكم مثل العسل.

معلومة لكم أيها النواب حراس الديمقراطية اللبنانية، أن الموجودات المالية الباقية، هي ٧ مليار دولار، وليس ٩ مليار كما يمترون.