إجراء من تعاونية موظفي الدولة تجاه مستشفى مار يوسف

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أعلن المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس في تعميم حمل الرقم 6 تاريخ 27/7/2023، فسخ التعاقد مع مستشفى مار يوسف.

وجاء في التعميم:

“نظرا للفروقات المالية الباهظة التي يتقاضاها مستشفى مار يوسف من مرضى تعاونية موظفي الدولة، وإلزامهم تسديد كامل الفاتورة على نفقتهم، تعلن المديرية العامة للتعاونية عن فسح القعد نهائيا معها بموجب القرار الرقم 1595/2 تاريخ 26/7/2023، وتعلم جميع المنتسبين اليها والمستفيدين من تقديماتها بأن الدخول الى المستشفى المذكور، في حال حصوله، يكون على مسؤوليتهم وعاتقهم”.