أسامة سعد من جامع الموصللي في عين الحلوة: أحذّر من امتداد الوضع الى مناطق أخرى

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تفقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد النازحين من مخيم عين الحلوة ومنطقة التعمير في جامع الموصللي في مدخل عين الحلوة، يرافقه مدير مكتبه طلال أرقدان وناصيف عيسى عضو الأمانة السياسية في التنظيم.

وقد اطمأن سعد على اوضاعهم، وشددبعد جولته على أهمية وقف اطلاق النار وتسليم الجناة المطلوبين المسببين بهذه الأحداث الى السلطة اللبنانية، مؤكدا أهمية العض على الجراح للمساهمة بمعالجة الوضع.

وحذر سعد من المشاريع المشبوهة التي تستهدف المخيم، معتبرا ان العدو الاسرائيلي متربص لنا، وله مصلحة بتفجير الأوضاع. كما حذر من امتداد الوضع الى خارج المخيم ومناطق أخرى في حال لم تتم معالجة الموضوع بشكل صحيح وسريع. ولفت سعد الى حالة التفلت والسلاح خارج المخيمات محملاً المسؤولية للدولة اللبنانية للاهتمام بالأمن خارج المخيمات.

وكان سعد قد أجرى العديد من الاتصالات التي تهدف الى معالجة الأوضاع في المخيم،وسيعقد اجتماعا اليوم مع الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية للضغط باتجاه وقف اطلاق النار وتسليم المطلوبين الى السلطلة اللبنانية.