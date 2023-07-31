خاص- هذه حقيقة ما يحدث في عين الحلوة... والمجموعات الإسلامية "مطمئنّة"!

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حسان الحسن-

في معلوماتٍ خاصةٍ لـ موقع “tayyar.org”، يوضح مرجع أمني في جهةٍ فاعلةٍ في منطقة الجنوب، حقيقة ما يحدث من تطوراتٍ أمنيةٍ خطرةٍ في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، لافتًا الى ان الإشتباكات تدور بين بقايا "جند الشام"، الموجودين في "المخيم"، تحديدًا في حي الطوارئ، حيث يتغلغلون، على طريقة "الذئاب المنفردة"، في محاولةٍ لاستعادة حضورهم في "عين الحلوة"، وإعادة تأطير أنفسهم في "المخيم"، بعد تشتت تنظيم "جند الشام" التكفيري، على حد تعبير المرجع. ويلفت إلى أنّ هؤلاء المسلحين على تواصلٍ مع متفرعات تنظيم "القاعدة"، ويعملون على "القطعة"، ودائمًا بحسب معلومات المرجع.

وعن السبب الذي أدى إلى إندلاع هذه الإشتباكات، يشير المرجع عينه إلى أن "الشرارة" الأولى إنطلقت بعد تعرض أحد الناشطين "الإسلاميين" في المخيم لمحاولة اغتيال مؤخرًا فاتهموا بدورهم، العناصر الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية والمتعاونة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، بالوقوف وراء هذه المحاولة. ثم تفاقمت الأمور إلى أن اغتال هولاء "الإسلاميون" قائد قوات الأمن الوطني في "المخيم" أبو أشرف العرموشي في الساعات الفائتة، ما زاد في تدهور الأوضاع الأمنية في "عين الحلوة"، ودفع عناصر حركة "فتح" لاتخاذ قرارٍ باستئصال المسلحين التكفيريين من "المخيم"، يختم المرجع.

في المقابل، تلفت مصادر إسلامية صيداوية إلى أنّ "فتح" هي من باشرت بإطلاق النار أخيراً، كذلك لم تلتزم باتفاق وقف النار بعد الإجتماع الذي عقد عصر أمس، في مكتب حركة أمل في صيدا، وضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية كافةٍ الموجودة في "المخيم"، وتشير إلى أن "فتح" لا تزال ترفض أي مساعٍ لوقف النار.

وتعتبر مصادر إسلامية أن ليس بإمكان "الحركة" حسم هذه الإشتباكات لمصلحتها ، كاشفةً أن الإعداد "الفتحاوي" لا يوحي بأن "الفتحاويين" يمتلكون الجهوزيةٍ التامة والإعداد الكافي "للحسم". وتختم بالقول: "لا ريب أن ما تقوم به "فتح" لن يحقق أي غاية سوى "البلبلة"، وبلا أفقٍ، ولن يؤدي إلا إلى ترهيب سكان عين الحلوة وتهجيرهم".