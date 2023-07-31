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خاص - مساعٍ "وقف النار" في عين الحلوة من دون جدوى.. ما هو دور الشيخ ماهر حمود؟

31
JULY
2023
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تتواصل الجهود التي بذلت أمس، لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، بعد الإجتماع الذي عقد عصر أمس، في مكتب حركة أمل في صيدا، وضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية كافةٍ الموجودة في "المخيم"، في حضور ممثلين عن "أمل" وحزب الله، ومكتب الأمين العام لإتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود. ودوصل المجتمعون إلى إتفاقٍ "لوقف النار" في تمام الخامسة من مساء أمس، غير أنه عند السادسة، إستؤنفت الإشتباكات، إثر سقوط عددٍ من القذائف على حي الطوارىء، مصدرها حي البركسات، بحسب مصادر ميدانية متابعة، إلى أن تواصلت اليوم وشملت "محاور" متعددة وجديدة، بحسب مصادر صيداوية متابعة.

وكشفت معلوماتٍ خاصةٍ لموقع “tayyar.org” أن مكتب الشيخ حمود يقود اتصالات مع مختلف القوى المتقاتلة في "المخيم"، في محاولاتٍ متكررةٍ لوقف الإشتباكات، غير أن هذه المحاولات من دون جدوى حتى الساعة.

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