في بيروت.. يستدرج الاطفال الى محله التجاري وأحيانًا إلى بيته!

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أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة (ع. ش.)، بعد التحقق من إرتكابه تحرشات بأطفال، ويجري التحقيق معه حاليًا تحت إشراف القضاء المختص.

وفي التفاصيل أن (ع. ش.) يملك محلًا تجاريًا في بيروت ويقوم باستدراج أطفال إلى مؤسسته وأحيانًا إلى بيته، حيث يقوم بالتحرش بهم، مقدمًا لهم مغريات مادية وعينية.

وقد رصدته شعبة الخدمة والمعلومات في أمن الدولة وأوقفته واقتادته إلى المديرية، حيث ووجه بأطفال كان قد قام بالإعتداء عليهم بحضور مندوب من مؤسسة الأحداث، ثم أُودع (ع. ش.) القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.