بعد الإشتباكات... هكذا بدا المشهد صباحًا في عين الحلوة!

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يخيم الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة تخرقه الرشقات النارية المتقطعة التي استمرت منذ الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، ترتفع حدتها تارة وتخف أحيانا أخرى.

وبعد فشل كل الاتصالات ومساعي القوى الفلسطينية واللبنانية في وقف إطلاق النار، يعقد النائب أسامة سعد اجتماعاً في مكتبه قبل ظهر اليوم مع ممثلي القوى الفلسطينية والأحزاب اللبنانية لبحث سبل وقف الاقتتال بفي لمخيم وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وفي السياق، أعلنت غرفة التحكم المروري على حسابها عبر "تويتر"، صباح اليوم الاثنين، انّه تمّ "قطع السير من الاتوستراد الشرقي واوتوستراد الغازية وتحويله الى الطريق البحرية".