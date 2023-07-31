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المقداد في طهران لتعزيز العلاقات

31
JULY
2023
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الوطن السورية: تلبية لدعوة رسمية، بدأ وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد والوفد المرافق أمس، زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران تستمر عدة أيام، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وكبار المسؤولين الإيرانيين.

 

وقالت «الوزارة» على موقعها الرسمي: إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث آخر المستجدات والتطورات في الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور حول القضايا الراهنة.

 

وكان في استقبال المقداد في مطار طهران معاون مدير غرب آسيا وشمال أفريقيا في الخارجية الإيرانية داود كلانتري، ورئيس الدائرة السياسية في وزارة الخارجية شاه حسيني، وعدد من المسؤولين الإيرانيين وسفير سورية في طهران شفيق ديوب وأعضاء السفارة السورية.

 

ويرافق المقداد مدير إدارة الشؤون الأفرو-آسيوية في وزارة الخارجية السفير محمد حاج إبراهيم، ومدير مكتب الوزير جمال نجيب، ورنا حسن آغا من مكتب الوزير.

 

وفي الثالث من أيار الماضي وقع الرئيس بشار الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في دمشق مذكرة التفاهم لخطة التعاون الشامل الإستراتيجي طويل الأمد بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

 

كما جرى بحضور الرئيسين توقيع عدد من مذكرات التفاهم ومحضري اجتماع في مجالات الزراعة والنفط والنقل والمناطق الحرة والاتصالات وعدد من المجالات الأخرى.

الوطن السورية
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