عناوين الصحف ليوم الأثنين 31 تموز 2023

الأخبار: تركة الحاكم: قنبلة سعر الصرف
اشتباكات وتصفيات أعقبت زيارة ماجد فرج: برنامج إسرائيلي في عين الحلوة
الجيش لا ينصح نتنياهو بالحرب مع لبنان
الديار: العين على «عين الحلوة»: إحتدام المعارك بين «فتح» و«الإسلاميين»
سلامة يُغادر «المركزي» بعد 30 عاماً... ونوابه سيُبقون على «صيرفة»... والحكومة ستدعمهم بالمال
الرئاسة لما بعد كانون الثاني... والراعي: النازحون يحتلّون البلد!
نداء الوطن: 6 قتلى بينهم قيادي من «فتح» و25 جريحاً والجيش ينشر المغاوير حول المخيم
عين الحلوة... "طريق فلسطين" تمرُّ بالاغتيالات والاشتباكات والترويع
البناء: تحت ضغط تهديد السيد نصرالله: نتنياهو والقيادة العسكرية… لا عمل عسكرياً ضد خيمة حزب الله/ عين الحلوة تخرج عن السيطرة… والجيش سيردّ على أي استهداف… وحوار القاهرة طبخة بحص/ البخاري يستضيف «الجنبلاطين» لتمييز الحوار عن المشاورات… وباسيل للانتقال إلى أولوية المشروع/
اللواء: «اللغم الفلسطيني» ينفجر في عين الحلوة.. والجيش يحذِّر من استهداف مراكزه
منصوري يكشف أوراقه في المركزي اليوم.. وبخاري يولم لجنبلاط والطبق رئاسي
الجمهورية: تجاوز الفراغ النقدي... والرئاسي مستمر
يوم دامٍ في عين الحلوة
النهار: اليوم نهاية "عصر سلامة" والانتقال قانوني... عين الحلوة ينفجر والراعي: احتلال النازحين
l'orient le jour: Face à la proposition de Le Drian, l'opposition temporise