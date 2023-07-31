أسرار الصحف ليوم الأثنين 31 تموز 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

لم تستبعد مصادر أممية ارتفاع منسوب التوتر في منطقة الجزء الشمالي لبلدة الغجر الحدودية التي لا يبدو أن جيش الاحتلال جاهز لإخلائها سريعاً، وتبدو المقاومة مصمّمة على إخراجه منها ولو بالقوة، بصورة تجعل تعزيزات الاحتلال من جهة وتحرّكات المقاومة المقابلة من جهة ثانية مصدر قلق من شرارة تؤدي إلى إشعال الموقف.



خفايا

توقعت مصادر مصرفية أن يفتتح سوق الصرف يوم غد الثلاثاء على سعر 85 ألف ليرة للدولار، وأن يلامس الـ 80 ألفاً خلال التداول، رغم كل الحملات المبرمجة عن انهيار سعر الصرف مع رحيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، لأن ضخّ الليرات اللبنانية كان مصدره مصرف لبنان وهذا لن يحدث، وحجم التدفقات بالدولار في الأسواق قادر على احتواء أي عملية طلب أو مضاربة.



اللواء: أسرار

لغز

توقع رياض سلامة موجة إرتفاعات متتالية في أسعار الدولار ريثما تكون الإدارة المؤقتة لنواب الحاكم قد إتفقت على خطة عمل واضحة مع المرجعيات السياسية والرسمية المعنية!

همس

أبلغ لودريان القيادات التي إجتمع بها في زيارته الأخيرة رسالة من لقاء الدوحة مفادها أن إستمرار إهتمام الدول الخمس بالملف اللبناني يتطلَّب إنهاء القطيعة الحاصلة بين الأطراف السياسية اللبنانية، ومعاودة التواصل والتشاور بينها ولو على مستويات ثنائية في حال تعذُّر العودة إلى طاولة الحوار!



نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ تحقيقاً ستتمّ إثارته في دولة خليجية على أثر كلام عن مبادرة لبنانية قادها أحد المقربين من هذه الدولة، وحرص سفير الدولة على نفي وجودها.

بعد استبعاده عن جولة الموفد الفرنسي، تحت عنوان أنّ الجولة شملت المعنيين بالاستحقاق الرئاسي فقط، تبيّن أن العشاء التكريمي الذي أقامه السفير السعودي وليد البخاري على شرف مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، لم يشمل أيضاً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. ويتردد أنّ الاستثناءين مرتبطان.

تخشى مصادر ديبلوماسية عربية في بيروت أن لا تكون الإشتباكات في مخيم عين الحلوة الفلسطيني وليدة ساعتها بل مخططاً لها من ضمن الصراع الفلسطيني في الضفة وغزة. وسألت هذه المصادر: تلقت فتح ضربة موجِعَة فكيف سترد؟